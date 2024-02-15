في مرصد جامعة المجمعة.. كيف تلافى شهود هلال شعبان الغيوم؟

وفي هذه الأثناء كان المرصد الفلكي يستقبل وفدًا من طلاب المنح في جامعة المجمعة برئاسة أحد أساتذة الجامعة، وعند انصرافهم متّجهين لمحافظة الغاط، اتّصل المشرف المرافق عضو هيئة التدريس بالجامعة، بمدير المرصد، وأفاده بأن الجوّ صحو وأنهم يشاهدون الشمس بكل سطوع بالقرب من محافظة الغاط نحو مغرب الشمس، ولا توجد غيوم، وعلى الفور توجّه من بقي من المترائين بالمرصد الفلكي إلى المكان الذي تم إبلاغهم عنه.