حائل.. تدشين ووضع حجر أساس 33 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة بتكلفة تتجاوز 1.4 مليار ريال

دشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم، (11) مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة تجاوزت (642) مليون ريال، ووضع حجر الأساس لـ (22) مشروعًا مائيًا وبيئيًا وزراعيًا بتكلفة مالية تجاوزت (842) مليون ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ، وعدد من مسؤولي الإمارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذه المشاريع تأتي استكمالًا لتنفيذ خطة الوزارة في مناطق المملكة كافة، وفق إستراتيجيات طموحة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن عدد المشاريع المدشنة في المنطقة اليوم بلغت (11) مشروعًا مائيًا، بتكلفة مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية (642) مليون ريال، نفذتها شركة المياه الوطنية تسهم في دعم الاستدامةِ المائيةِ في المنطقة.
وبيّن الوزير "الفضلي" أن بعض هذه المشاريع تتضمن تطوير عدد من محطات المياه، واستكمال مشاريع خطوط نقل المياه وشبكات الصرف الصحي بالمنطقة بأطوال بلغت (307.661) مترًا طوليًا، واستكمال الأعمال المتبقية من مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة حائل، حيث سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ وإنشاء شبكات فرعية وخطوط رئيسية بطول إجمالي يبلغ (218.532) مترًا طوليًا لدعم إستراتيجية الحفاظ على البيئة وحماية المنطقة من آثار تسربات مياه الصرف الصحي للمياه السطحية، وتنفيذ (23) سدًا مائيًا بسعة إجمالية تبلغ (7) آلاف متر مكعب بهدف إيصال المياه للمستفيدين ورفع نسبة تغطية المياه في المنطقة.
وأفاد بأنه في إطار تعزيز مصادر المياه واستدامتها وتأمينها بكميات موثوقة وبجودة عالية، وتوسيع شبكات الصرف الصحي ومعالجتها وإزالة الضرر البيئي، وتنمية القطاع الزراعي بالمملكة، فقد تم وضع حجر أساس (22) مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بالمنطقة تتجاوز تكلفتها (842) مليون ريال، تتضمن وضع شركة المياه الوطنية حجر أساس (11) مشروعًا بيئيًا ومائيًا بقيمة تتجاوز (684) مليون ريال، منها (5) مشاريع مائية بقيمة تتجاوز (356) مليون ريال تتضمن تنفيذ شبكة مياه "مخطط المدائن"، وخط ناقل للمياه بمدينة حائل بطول (281) ألف متر طولي، وتطوير شبكات مياه "وسط حائل"، وتنفيذ شبكات مياه بمحافظات وقرى المنطقة بأطوال تتجاوز (300) ألف متر طولي، بالإضافة إلى (6) مشاريع بيئية تتضمن إنشاء عدد من شبكات الصرف الصحي، وزيادة نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة بتكلفة تتجاوز قيمتها (327) مليون ريال.
وأشار "الفضلي" إلى أن مشاريع حجر الأساس بالمنطقة تضمنت وضع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حجر أساس لـ(7) مشاريع تستهدف تنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال التشجير بالمنطقة بقيمة مالية تتجاوز (116.5) مليون ريال، وقيام "الوزارة" بوضع حجر الأساس لمشروع ردم وتحصين (1200) بئر من الآبار المهجورة والمكشوفة بتكلفة تتجاوز (3.6) ملايين ريال، كما تتضمن قيام برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" بوضع حجر أساس (3) مشاريع لإنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية، وإنشاء مجمع المزارع النموذجية للإنتاج الحيواني، ومحطة لتربية ملكات النحل بتكلفة تتجاوز قيمتها (38) مليون ريال.
ونوّه بنمو مؤشرات أداء برامج الدعم المقدمة للمنطقة التي شهدت تطورًا ملحوظًا من خلال الدعم المقدم عبر برنامج الإعانات الزراعية، حيث تم تقديم دعم سخي لقطاعات المواشي والدواجن والنحل والتنمية الريفية بلغ أكثر من (286) مليون ريال، مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية أسهم في تمويل (767) مشروعًا عام 2023م بقيمة تتجاوز (120) مليون ريال، ودعم (883) مشروعًا بالمنطقة خلال العام الجاري بقيمة تمويلية تجاوزت (142) مليون ريال، كما أسهم في تمويل (608) قروض بقيمة إجمالية تجاوزت (274) مليون ريال، وخلال العام الجاري قدم (900) قرض بقيمة تجاوزت (115) مليون ريال في المنطقة.
وفي ختام تصريحه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشروعات المائية والبيئية والزراعية التي تم تدشينها، ووضع حجر الأساس لها بالمنطقة، ستسهم في زيادة نسب التغطية للخدمات المائية، ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه، وتحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الأمطار، إضافة إلى زيادة الإنتاجية للمحاصيل الإستراتيجية، وتحسن الأداء التشغيلي، وزيادة المساحات الخضراء في المنطقة، وتوفير حلول بيئية مستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030.