حائل.. تدشين ووضع حجر أساس 33 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة بتكلفة تتجاوز 1.4 مليار ريال

وبيّن الوزير "الفضلي" أن بعض هذه المشاريع تتضمن ‏تطوير عدد من محطات المياه، واستكمال مشاريع خطوط نقل المياه وشبكات الصرف الصحي بالمنطقة بأطوال ‏بلغت (307.661) مترًا طوليًا، واستكمال الأعمال المتبقية من مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة حائل، ‏حيث سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ وإنشاء شبكات فرعية وخطوط رئيسية بطول إجمالي يبلغ (218.532) مترًا ‏طوليًا لدعم إستراتيجية الحفاظ على البيئة وحماية المنطقة من آثار تسربات مياه الصرف الصحي للمياه السطحية، ‏وتنفيذ (23) سدًا مائيًا بسعة إجمالية تبلغ (7) آلاف متر مكعب بهدف إيصال المياه للمستفيدين ورفع نسبة تغطية ‏المياه في المنطقة‎.