"الرشيد" يرفع التهنئة لـ "القيادة" بنجاح موسم الحج

وفي الختام، دعا رئيس مجلس إدارة شركة الإتقان العقارية، المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها ونهضتها وعزها ورخاءها، وأن يعيننا على تحقيق تطلعات ولاة الأمر وطموحاتهم، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الصحة والعافية ويحفظهما من كل مكروه.