لامستا الـ48.. مدينتان سعوديتان تسجلان وجودهما في القائمة الحارة

وسجلت القيصومة (48 درجة مئوية) المركز الأول سعوديًّا، والرابع عشر عالميًّا، فيما جاءت الأحساء خلفها في المرتبة الخامسة عشرة عالميًّا بدرجة 47.9 مئوية، وذلك بحسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت".