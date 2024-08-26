لامستا الـ48.. مدينتان سعوديتان تسجلان وجودهما في القائمة الحارة

شهدت قائمة المدن والمناطق الأشد حرارة والأكثر سخونة حول العالم في آخر 24 ساعة وجود مدينتَيْن سعوديتَيْن، و9 مدن عربية أخرى، فيما شهدت وجود 4 مدن إيرانية.
وسجلت القيصومة (48 درجة مئوية) المركز الأول سعوديًّا، والرابع عشر عالميًّا، فيما جاءت الأحساء خلفها في المرتبة الخامسة عشرة عالميًّا بدرجة 47.9 مئوية، وذلك بحسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت".
وشملت القائمة التي رصدت أعلى درجات الحرارة العظمى في يوم 26 أغسطس وجود 9 مدن عربية، حصلت منهم العراق على نصيب الأسد بما مجموعه 8 مدن عراقية، فيما جاءت الكويت بمدينة واحدة.
وحذَّر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة تضرب عددًا من المناطق والمدن السعودية، منها المدينة المنورة، والشرقية؛ إذ تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 50 مئوية.