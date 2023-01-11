فنون الطهي تعتمد "الجريش" الطبق السعودي و"المقشوش" الحلوى الوطنية

وتعدّ وجبة "المقشُوش" من الأطباق ذات الانتشار الواسع في أجزاء من المملكة، وكان لها ذكر تاريخي خلال فترة "1238 - 1309هـ/ 1823 - 1891م"؛ حيث ذُكر بأنها من الأطعمة التقليدية والمُحببة في وسط الجزيرة العربية، وهي عبارة عن أرغفة صغيرة من دقيق الحنطة التي تُقش من على الصاج، ويضاف إليها السمن مع العسل أو الدبس أو السكر، وتقدم عادةً في أي وقت مع القهوة أو الشاي، كما تقدم كثيرًا كوجبة إفطار، بالإضافة إلى ارتباطها ببرودة الجو، ونزول الأمطار.