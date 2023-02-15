بعد إسقاط مسيرة إيرانية.. التحالف الدولي: نحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس

وكانت هذه المسيرة تحلق فوق قاعدة تضم جنوداً أمريكيين في شمال شرق سوريا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة المسيرة في شمال شرق سوريا، حيث كثيراً ما تتعرض القواعد التي تضم قوات أمريكية لهجمات صاروخية أو بقذائف هاون.