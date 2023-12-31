عن تأمين عقود العمالة المنزلية.. "السليمان": هذه الخدمة ستحد من مشكلات الاستقدام!

وفي مقاله "تأمين عقود العمالة المنزلية.. شبكة أمان!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "يكاد لا يوجد بيت في السعودية لا تجد فيه قصة هروب عاملة أو سائق أو امتناع عن العمل أو عجز عن ممارسته، بسبب المرض أو حصول الوفاة، هذه القصص تؤلم المشغلين في قطاع العمالة المنزلية، وتؤرق كل من يفكر بالاستقدام، نظراً لما ينتج عنها من خسائر مالية وضعف حيلة في معالجتها!.. فرب العمل يدفع مبلغاً كبيراً لمكتب الاستقدام وينتظر وقتاً طويلاً لوصول عمالته، لكن لا شيء يضمن استقرار العلاقة التعاقدية، فالهروب أو الامتناع عن العمل أو الإصابة بالعجز قد يحصل في أي لحظة منذ وصول العمالة إلى المطار وحتى مغادرتهم عند نهاية العقد، أي أنها علاقة على كف عفريت تحكمها مزاجية عالية بلا ضمانات كافية!".