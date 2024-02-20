الرياض تكمل استعداداتها في محافظات ومراكز المنطقة للاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

وخصصت أمانةُ الرياض أكثرَ من 15 فعالية تتضمّن: العروض التفاعلية، والعرضة السعودية، ومسيرة الخيول التي تحاكي أمجادًا سطّرها قادة الوطن ورجاله، ومناطق للفنون، والأسر المنتجة، إلى جانب المجسمات التراثية، وأفلام وثائقية تحكي تاريخ المملكة، مراعية شموليةَ الفعاليات والأنشطة لتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، وارتباطها الوثيق بيوم التأسيس الذي يعدُّ فرصة لاستذكار امتداد الدولة السعودية على مدى ثلاثة قرون، وإبرازًا لما تزخر به المنطقة من إرث ثقافي متنوع.