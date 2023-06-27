مسجد نمرة.. صوت عرفة الذي خطب فيه الرسول بحجة الوداع

يُعدّ مسجد نمرة بمشعر عرفات ثانيَ أكبر مسجد مساحةً بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، وشهد المسجد في عهد الدولة السعودية، وتحديدًا في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، أضخم توسعاته، وبتكلفة بلغت 237 مليون ريال، على طولٍ بلغ 340 مترًا من الشرق إلى الغرب، وعرضٍ يقدر بـ240 مترًا من الشمال إلى الجنوب، ومساحة تجاوزت 110 آلاف متر مربع، إلى جانب ساحة مظلّلة خلف المسجد تقدَّر مساحتها بـ8000 متر مربع؛ ليستوعب بعد هذه التوسعة نحو 400 ألف مصلّ، ويظهر بست مآذن، ارتفاع كل مئذنة منها 60 مترًا، وله ثلاث قباب، وعشرة مداخل رئيسة تحتوي على 64 بابًا، ويضمّ غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتَي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.