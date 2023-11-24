"الألكسو" تدين استهداف مدرستَي الفاخورة وتل الزعتر في غزة

وناشدت "الألكسو"، في بيان، أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس، اليوم، دول العالم والضمائر الحرة والمنظمات الدولية التي تعمل في مجالات التربية والثقافة والعلوم، العمل على وقف القصف العشوائي للمدارس؛ ما تسبّب في حرمان آلاف التلاميذ من الدراسة، وهو حقٌ مشروعٌ تكفله العهود والمواثيق الدولية.