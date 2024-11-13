متحدث هيئة النقل: إيقاف المرخصين عن مزاولة أنشطة النقل يخضع لآلية واضحة

أوضح المتحدث باسم هيئة النقل صالح الزويد أن هناك آلية واضحة لإيقاف المرخصين عن مزاولة أنشطة النقل.
وأشار إلى أن الإيقاف يأتي بعد دراسة تكرار المخالفات والإنذارات لعدم التزام المخالفين بالأنظمة.
وقال "الزويد": هدفنا حماية المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وجذب المستثمرين.
ولفت إلى تنفيذ العديد من الجولات الرقابية على مختلف الأنشطة، ومنها هذا القطاع؛ للتحقق من مدى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ومتابعة المخالفات التي يتم رصدها.
يشار إلى أن الهيئة العامة للنقل أوقفت 3 تطبيقات عن العمل ومزاولة أنشطة النقل في خدمات نقل الركاب وتوصيل الطلبات؛ لمخالفتها للأنظمة وممارستها لأنشطة النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم الامتثال للوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية.
وأشارت الهيئة إلى أن التطبيقات المخالفة والتي تم رصدها وإيقافها عن العمل هي: تطبيقان لنقل الركاب، وتطبيق واحد يمارس نشاط توصيل الطلبات.