متحدث هيئة النقل: إيقاف المرخصين عن مزاولة أنشطة النقل يخضع لآلية واضحة

ولفت إلى تنفيذ العديد من الجولات الرقابية على مختلف الأنشطة، ومنها هذا القطاع؛ للتحقق من مدى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ومتابعة المخالفات التي يتم رصدها.