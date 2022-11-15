قمة العشرين .. المملكة تستعرض تجربتها الصحية لخدمة شعوب العالم

الابتكار والإبداع

وتجاوزت الجهود حدود إقامة المشاريع الصحية والاستدامة المالية الخاصة بها، حيث تطلب الأمر أن يحفل المشهد العام لتلك المشاريع على جانب الابتكار والإبداع في تلك المشاريع، وهو ما سينعكس إيجابياً على تطوير قطاع البحث والتطوير والابتكار في المجال الصحي، اعتماداً على أكثر من 900 بحث علمي من علماء وباحثين سعوديين، ما يجعل المملكة الأولى عربياً، والـ12 ضمن مجموعة العشرين في أبحاث فيروس كورونا، فضلاً عن برنامج الجينوم السعودي للحد من الأمراض الوراثية، والذي نجح في توثيق 7500 متغير مسبب للأمراض الوراثية والجينية.