كلاسيرا تستحوذ على أكبر شركة لأنظمة إدارة الموارد "ERP"

جدير بالذكر أن كلاسيرا العالمية انطلقت من وادي السيليكون برواد أعمال من السعودية، وركّزت على الأسواق الناشئة عالميًا، وهي إحدى الجهات الرائدة في برنامج الشركات المليارية بالسعودية، وقد استثمرت بها مؤخرًا (سنابل للاستثمار) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومجموعة من الصناديق العالمية، وقد حازت في مسيرتها على أرفع الجوائز العالمية في مجال تقنيات التعليم، وتمتلك الحصة السوقية الأكبر بالمجال في الشرق الأوسط.