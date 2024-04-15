افتتاح مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024 بتنظيم كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة

وبُدئ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك ألقى قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان اللواء الركن عبدالله المطردي كلمة أكد فيها عناية واهتمام الحكومة الرشيدة عامةً، ووزارة الحرس الوطني خاصةً، بالعلم والإيمان بدورها في بناء القطاعات العسكرية والأمنية، واستدامة تطورها ورفع درجة تنافسيتها وتأثيراتها على التنمية، ولقد توجت هذه العناية وهذا الاهتمام بإقامة هذا المؤتمر ودعوة جميع القطاعات العسكرية للمشاركة في فعالياته؛ تحقيقاً للإثراء العلمي المأمول، وتأكيداً على تكاملية الجهات المعنية بالتعليم العسكري.