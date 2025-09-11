في نسخته السابعة.. مهرجان ولي العهد للهجن.. حضور إقليمي وصدارة سعودية

استحوذت الهجن السعودية المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن على 65% من المراكز الأولى لأشواط المهرجان، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق الأشواط الختامية الأربعة على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.
وانطلقت منافسات النسخة السابعة من المهرجان في الثاني من سبتمبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، وينظمها الاتحاد السعودي للهجن، متضمنة 249 شوطًا، منها خمسة أشواط مخصصة لسباق الهجانة للرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة الجوائز 50 مليون ريال.
ونجحت الهجن السعودية في تحقيق 159 شوطًا، مواصلةً تألقها في مختلف الفئات المشاركة، بفارق يزيد على 100 شوط عن أقرب المنافسين، إلى جانب إحراز ثلاثة كؤوس للمهرجان، إضافة إلى ألقاب سباق الهجانة للرجال والسيدات.
وحلّت الهجن القطرية في المركز الثاني بـ56 شوطًا (23% من مجمل الأشواط)، تليها الهجن الإماراتية بـ18 شوطًا، ثم الكويتية بـ6 أشواط، والبحرينية بـ5 أشواط، فيما حققت الهجن العُمانية شوطًا واحدًا.
يُذكر أن النسخ الست السابقة من المهرجان، منذ انطلاقته الأولى عام 2018، شهدت إقبالًا لافتًا من محبي رياضة الهجن داخل المملكة وخارجها، بما ينسجم مع هدف المهرجان في ترسيخ تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.