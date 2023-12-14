فِرَق وآليات "أمانة الباحة" تباشر إزالة مخلفات وأضرار الأمطار

باشرت فِرَق وآليات أمانة منطقة الباحة، أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس؛ حيث جرى تشكيل عدد من الفِرَق والعمال ودعمها بعدد من الآليات.