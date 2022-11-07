"كفاءة": ترشيد الطاقة يحقق 6 إيجابيات تشمل الاقتصاد والمواطن والبيئة

وقال: "تتضمن تلك الإيجابيات، خفض انبعاثات الكربون التي بدأت تنتشر في كوكب الأرض، وتؤثر في الصحة العامة، إلى جانب الحد من تلوّث البيئة، بسبب العوادم الناتجة عن حرق الطاقة، وتعظيم المنفعة الاقتصادية من الطاقة الموفرة، عبر استخدامها في مجالات أخرى في حاجة إليها، وحماية سير الإنتاج والصناعات بوساطة تأمين الطاقة لها، والحفاظ على مصادر الطاقة وما تختزنه، وأخيراً خفض الأعباء المالية المترتبة على المواطن أو الدولة".