1600 ريال والمدة مفتوحة.. تحسينات جديدة لمنتج دعم ضيافة الأطفال "قرة"

وتضمنت التحسينات الجديدة؛ تغطية 50% من التكلفة الشهرية لمركز ضيافة الأطفال على ألا يتجاوز مبلغ الدعم 1600 ريال لكل طفل من أطفال الموظفة؛ وذلك خلافًا لما كان سابقًا، حيث كان الصندوق يسهم بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى طفلين في السنة الأولى من الدعم؛ في حين أصبحت مدة الدعم مفتوحة في التحسينات الجديدة وغير محددة بعدد سنوات، وتقاس بعمر الطفل من 0 - 6 سنوات على عكس ما كان سابقًا حيث كانت مدة الدعم أربعة أعوام.