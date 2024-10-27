الفائزة بجائزة تحدي القراءة العربي: عسير مُلهمة ومُحفزة على الإبداع

وأكّدت "كادي"؛ أن الفضل في فوزها يعود إلى توفيق الله أولاً، ثم إلى دعم ومتابعة كبيرة من والديها، ومدرستها الابتدائية التابعة لتعليم عسير، التي رعت موهبتها، مبينة أنها اصطحبت منذ انطلاقة رحلتها القرائية أكثر من 100 كتاب في مجالات عديدة ومناسبة لفئتها العمرية لكي تدخل المنافسات بقوة في منافسات المسابقة.