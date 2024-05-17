"العقيدة الصحيحة".. مفتي المملكة يشيد بجهود الكليات والمعاهد العلمية داخل الحرمين

أشاد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بجهود الكليات والمعاهد العلمية داخل الحرمين الشريفين، التابعة للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودورهما في نشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة.
جاء ذلك خلال استقبال سماحة المفتي بمكتبه اليوم، وكيل الرئيس للشؤون العلمية والأكاديمية بالهيئة عميد كلية الحرم المكي الشريف الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري، ومنسوبي المعهد.
وتناول "الشهري" الدور الذي تقدمه الكلية والمعهد من خلال برامجها التعليمية؛ لإعداد جيل نافع للوطن، وللأمة الإسلامية، في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من تطوير لمسارات الأعمال، وتوسيع دائرة التعليم في الحرمين الشريفين، وتحديث البنية التقنية والتعليمية والأكاديمية؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.