"العقيدة الصحيحة".. مفتي المملكة يشيد بجهود الكليات والمعاهد العلمية داخل الحرمين

وتناول "الشهري" الدور الذي تقدمه الكلية والمعهد من خلال برامجها التعليمية؛ لإعداد جيل نافع للوطن، وللأمة الإسلامية، في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من تطوير لمسارات الأعمال، وتوسيع دائرة التعليم في الحرمين الشريفين، وتحديث البنية التقنية والتعليمية والأكاديمية؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.