عظماء وُلدوا في "رمضان".. شبيه النبي "الحفيد النقي" خامس الخلفاء الراشدين

روى البخاري عن أنس بن مالك قال: "لم يكن أحد أشبه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- من الحسن بن علي". وروى الشيخان عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال للحسن: "اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه".