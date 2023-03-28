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عظماء وُلدوا في "رمضان".. شبيه النبي "الحفيد النقي" خامس الخلفاء الراشدين

عُرف في تاريخ الأمة بحفظ دماء المسلمين وبويع أميرًا للمؤمنين بعد مقتل الإمام علي
عظماء وُلدوا في "رمضان".. شبيه النبي "الحفيد النقي" خامس الخلفاء الراشدين
خالد خليل
خالد خليل

هو حفيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسبطه، وهو الرجل الذي عُرف في تاريخ الأمة بخامس الخلفاء الراشدين، وحفظ دماء المسلمين.. هو الحسن بن علي الذي بويع أميرًا للمؤمنين من عامة المسلمين بعد مقتل الإمام علي -كرم الله وجهه-.

وتُعد خلافة الحسن بن علي خلافة راشدة، وكانت شخصيته الفذة من الناحية السياسية والعسكرية والأخلاقية والدينية مضرب المثل.

وهو سيد شباب أهل الجنة؛ فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة".

وُلد الحسن بن علي في 15 رمضان عام 3 هجريًّا، الموافق 4 مارس 625م، بالمدينة المنورة، وأنجب القاسم بن الحسن بن علي والحسن المثنى بن الحسن السبط، وعبدالله بن الحسن بن علي.

روى البخاري عن أنس بن مالك قال: "لم يكن أحد أشبه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- من الحسن بن علي". وروى الشيخان عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال للحسن: "اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه".

مرض الحسن بن علي أربعين يومًا، وتوفي في الخامس من ربيع الأول سنة تسع وأربعين من الهجرة، ودُفن بجوار أمه فاطمة بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- بالبقيع -رضي الله عنها-، وكان عمره ستة وأربعين عامًا.

شهر رمضان المبارك
الحسن بن علي

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