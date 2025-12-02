الأمن البيئي يضبط مواطنًا خالف نظام البيئة برعي الإبل في محمية الإمام تركي

شهدت الساعات الماضية ضبط القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خالف نظام البيئة، إثر رعيه 25 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضحت القوات أن الإجراءات النظامية طُبقت بحقه، مؤكدة أن غرامة رعي الإبل تبلغ 500 ريال لكل متن.
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مشددة على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.