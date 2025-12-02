الأمن البيئي يضبط مواطنًا خالف نظام البيئة برعي الإبل في محمية الإمام تركي

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مشددة على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.