الحمّاد: إيقاف الزيادة السنوية لإيجارات الرياض خمس سنوات يخفف الأعباء عن المواطنين

وأكد الحمَّاد أن هذه الأحكام تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة الصادرة في نهاية شهر مارس الماضي من العام الحالي باتخاذ عددٍ من الإجراءات في هذا الشأن، منها التوجيه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وقامت الهيئة العامة للعقار بإجراء دراسة اشتملت على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر, تضمنت تجارب الدول ذات الأسواق العقارية الناضجة فيها، والمعالجات المؤدية للاستقرار الإيجاري، وأبرز الممارسات في تنظيم العقود السكنية والتجارية، وسُبل زيادة المعروض الإيجاري في السوق العقاري وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيه، مع مراعاة خصوصية السوق المحلي وحقوق جميع الأطراف، وهدفت التوصيات التي خلُصت إليها الدراسة إلى تقديم حلول متوازنة، ومدروسة، ومستدامة، تُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتُسهم في استقرار سوق الإيجارات.