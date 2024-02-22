"نائب أمير الشرقية": يومُ التأسيس مناسبةٌ نستذكر فيها قصص التلاحم والتضحيات

وقال: "ما نعيشه اليوم من وحدة وطنية وتنمية حضارية، تحقّق بفضل المولى سبحانه وتعالى ثم بما قدّمه قادتها، رحمهم الله جميعًا، وتأتي أهمية يوم التأسيس من استذكار عراقة تاريخ المملكة وحضارتها المتجذّرة، منذ تأسيسها وحتى ما وصلت إليه وتحقّق لها من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم، وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية واقتصادية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله".