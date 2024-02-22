"نائب أمير الشرقية": يومُ التأسيس مناسبةٌ نستذكر فيها قصص التلاحم والتضحيات

رفع الأميرُ سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير في كل عام.
وقال الأمير سعود بن بندر: "تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا بمناسبة وطنية تمثّل اعتزازًا بالجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيسها على يدَي الإمام محمد بن سعود، بعاصمتها الدرعية، ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وقتنا الحاضر، وما أرستْه من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتُّت والفرقة وعدم الاستقرار" .
وأضاف: "أنها مناسبة غالية تذكّرنا بقيم التلاحم في مسيرة بلادنا المباركة، والتي يشكّل فيها ماضينا العريق عمقًا لحاضرنا المزدهر ومستقبلنا الواعد، بحول الله عزَّ وجل، في ظلّ قيادة حكيمة تسعى لرخاء ورقيّ أبنائها المواطنين، وكل من يقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة".
وقال: "ما نعيشه اليوم من وحدة وطنية وتنمية حضارية، تحقّق بفضل المولى سبحانه وتعالى ثم بما قدّمه قادتها، رحمهم الله جميعًا، وتأتي أهمية يوم التأسيس من استذكار عراقة تاريخ المملكة وحضارتها المتجذّرة، منذ تأسيسها وحتى ما وصلت إليه وتحقّق لها من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم، وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية واقتصادية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله".
وسأل اللهَ العليّ القدير أن يعزّ وطننا، وأن يديم عليه أمنه وأمانه وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة.