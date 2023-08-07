وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعين حديثاً لدى المملكة

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر الوزارة في مدينة الرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعين حديثاً لدى المملكة مايكل آلن راتني.
ورحب -خلال اللقاء- بالسفير الأمريكي متمنياً له طيب الإقامة بالمملكة والنجاح في مهام عمله سفيراً لبلاده التي ترتبط بالمملكة بعلاقات تاريخية متميزة قائمة على التعاون في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
واستعرض الوزير "آل الشيخ "خلال اللقاء النقلات الكبيرة التي شهدتها المملكة في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- في مختلف المجالات لاسيما ما يتصل بنشر مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتصدي للكراهية والغلو والتطرف.
كما تطرق "آل الشيخ" إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر ثقافة التسامح وإيضاح حقيقة الإسلام ومبادئه السمحة عبر الزيارات الخارجية والمشاركة في المؤتمرات الدولية؛ تماشياً مع الرسالة السامية التي تحملها المملكة وريادتها للعالم الإسلامي.
من جانبه، أثنى السفير الأمريكي على التغييرات الكبيرة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي جعلت من المملكة مصدراً لنشر الاعتدال وثقافة التسامح على المستوى العالمي، مبدياً إعجابه الشديد بما رآه من تطور ونهضة وتحول كبير نحو الأفضل في المملكة بمختلف المجالات.
وأشار السفير "مايكل" إلى أن المجتمع الأمريكي منبهر جداً من هذه التغيرات التي حدثت في المملكة بمختلف المجالات والتي قوبلت بكل إيجابية من المجتمع السعودي؛ فالسعودية بحق هي مصدر للاعتدال والتسامح على مستوى العالم الآن.
وقدم السفير الأمريكي في ختام اللقاء الشكر والتقدير للوزير على الحفاوة البالغة، وما يقوم به من جهود مقدرة في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح وتوضيح المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي.