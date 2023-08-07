وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعين حديثاً لدى المملكة

من جانبه، أثنى السفير الأمريكي على التغييرات الكبيرة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي جعلت من المملكة مصدراً لنشر الاعتدال وثقافة التسامح على المستوى العالمي، مبدياً إعجابه الشديد بما رآه من تطور ونهضة وتحول كبير نحو الأفضل في المملكة بمختلف المجالات.