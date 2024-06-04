تطبيق "نسك".. حزمة من الخدمات بغرض التسهيل على قاصدي الحرمين

وتتيح منصة "نسك" - الذي يمكن تحميله من خلال الأجهزة الذكية (App Store - (Google Play -، للراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة, حجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيًا، كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التـي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيًا على المعتمرين والزوار.