منها استخدام الطريق ذي الاتجاه الواحد.. مختص: 7 حلول لفك الاختناقات المرورية بشوارع الرياض

واختتم الدكتور عبدالعزيز النويصر مقترحه تجاه تسهيل الحركة المرورية في العاصمة، بقوله: بعد إعداد المخطط الجديد، يتم إعداد دراسة (Traffic Impact) لحركة السير الجديدة، وتكون بنظام ‏Traffic Simulation، الذي نتخيل فيه كيفية الحركة المرورية بعد تنفيذ الاقتراحات اللازمة، واحدًا تلو الآخر، ومن ثم معالجة أي إشكالية قد تطرأ نتيجة هذه التعديلات، والبدء بتنفيذ التعديلات في صورة مشاريع، بعد تقييم استشاري؛ لتحديد حجم الأعمال، ووضع جدول لها، مع تحديد فترات التنفيذ، وتقسيم الأعمال إلى خمسة مشاريع، لكل مشروع كراسة شروط، وتحدد الأوصاف الفنية لها، على أن يتم طرحها على المقاولين أصحاب الخبرة والكفاءة، ويمكن تقسيم العمل بينهم؛ لضمان سرعته وجودته والمنافسة والحصول على التكلفة الأقل.