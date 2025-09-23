عبدالعزيز آل الشيخ.. ثالث مفتٍ للمملكة ورحلة ستة عقود في خدمة العلم

المناصب القيادية

انضم إلى هيئة كبار العلماء عام 1407هـ، ثم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عام 1412هـ. وفي عام 1416هـ عُيّن نائبًا للمفتي العام، وبعد رحيل الشيخ عبدالعزيز بن باز عام 1420هـ، صدر الأمر الملكي بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، إضافة إلى رئاسته العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو المنصب الذي ظل فيه حتى وفاته.