المطرية الصيفية مستمرة.. المسند: هطولات متفرقة بعدة أماكن اليوم

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الصيفية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير ونجران.
وأضاف المسند؛ أن التوقعات تشير إلى تشكُّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم والشرقية، وربما تمتد شرقي منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر، اليوم عند الساعة 12:17 تتعامد الشمس فوق أبها، وينعدم الظل هناك، علماً بأن هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام 2022، ومن ثم تتحرّك الشمس ظاهرياً ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالاً.
وأوضح أن المتوقع اليوم ألا تتجاوز درجة الحرارة الكبرى (ظهراً) 40 مئوية بالرياض، بسبب تشكل السحب فوق العاصمة، فإن هطلت الأمطار بإذن الله تعالى هوت الحرارة أكثر .