المطرية الصيفية مستمرة.. المسند: هطولات متفرقة بعدة أماكن اليوم

وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر، اليوم عند الساعة 12:17 تتعامد الشمس فوق أبها، وينعدم الظل هناك، علماً بأن هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام 2022، ومن ثم تتحرّك الشمس ظاهرياً ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالاً.