بعد منح "نزاهة" الضبط الجنائي.. "الظفيري" للمواطنين: لا تترددوا في الإبلاغ عن أي حالة فساد

ويعلق "الظفيري" قائلًا: "هذه الأسئلة اليوم، وفي ظل النظام الجديد لهيئة مكافحة الفساد، أصبحت تجد إجابات واضحةً خاصةً مع تعريف كل الجرائم التي تندرج تحت مسمى فساد.. نظام هيئة مكافحة الفساد الجديد؛ منح الهيئة اختصاص الضبط الجنائي في جرائم الفساد، بحيث يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ما للنيابة العامة من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها".