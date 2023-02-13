اليوم.. قاتلة المبتعث السعودي في أمريكا تَمثُل أمام المحكمة

يُنتظر أن تَمثُل اليوم الاثنين، المتهمة بقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.
ورغم محاولة المتهمة نيكول ماري روجرز (١٩ عامًا) التهرب من الاعتراف بارتكابها للجريمة؛ فإن الشرطة أكدت أنها تملك كل الأدلة التي تُدينها؛ من ضمنها استخدامها لبطاقة المجني عليه.
ووقعت جريمة قتل "الغريبي" يوم الاثنين ٢٣ يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبري في جيرمانتاون، في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة؛ حيث قامت بطعنه عدة مرات بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت محفظته وهاتفه وبطاقته البنكية وفَرّت من الموقع.