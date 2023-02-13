اليوم.. قاتلة المبتعث السعودي في أمريكا تَمثُل أمام المحكمة

ووقعت جريمة قتل "الغريبي" يوم الاثنين ٢٣ يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبري في جيرمانتاون، في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة؛ حيث قامت بطعنه عدة مرات بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت محفظته وهاتفه وبطاقته البنكية وفَرّت من الموقع.