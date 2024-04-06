بعد مغرب اليوم 28 رمضان.. بدء وقت جواز إخراج "زكاة الفطر"

ويُقسِّم العلماء وقت إخراج زكاة الفطر إلى ثلاثة أقسام: وقت الجواز، ويجوز فيه إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين؛ لأن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تعجيلها أكثر من ذلك. والقسم الثاني وقت مستحب، وهو قبل صلاة العيد لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد؛ إذ يستحب إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد. والقسم الثالث وقت محرم؛ إذ يحرم إخراجها بعد صلاة العيد بلا عذر، وإذا فاته ذلك لزمه القضاء؛ لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".