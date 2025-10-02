وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك بما يدعم التكامل بين مجالي الثقافة والصحة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تعزيز الثقافة الصحية في سوريا، ويعكس تضافر الجهود بين القطاعين لخدمة الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة.