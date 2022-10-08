آخرها "سيارة على سطح منزل".. هنا قصص لحوادث مرورية أثارت الدهشة

خلال اليومَيْن الماضيَيْن تصدَّر حادث سير المشهد المحلي، وبات حديث الناس بسبب غرابة تفاصيله، بعد أن تم تداول صور لمركبة تستقر فوق سور أحد المنازل. وأكد "المرور" عبر حسابه على تويتر أن الحادث وقع في جدة إثر انحراف المركبة أثناء سيرها بسرعة عالية على الطريق العام؛ ما أدى إلى ارتطامها بحاجز ترابي، واستقرارها على سور أحد المنازل، إضافة إلى إصابة قائد المركبة بإصابة متوسطة.