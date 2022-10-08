آخرها "سيارة على سطح منزل".. هنا قصص لحوادث مرورية أثارت الدهشة

أعلن المرور في وقت سابق أن حصيلة الحوادث المرورية منذ بداية عام 2022 حتى يوم 4 أغسطس بلغت 4800 حادث، بعضها سجَّل تعقيدات غريبة حول كيفية وقوعها.
وهنا سرد لحوادث مرورية، استوقفت الذاكرة طويلاً:
خلال اليومَيْن الماضيَيْن تصدَّر حادث سير المشهد المحلي، وبات حديث الناس بسبب غرابة تفاصيله، بعد أن تم تداول صور لمركبة تستقر فوق سور أحد المنازل. وأكد "المرور" عبر حسابه على تويتر أن الحادث وقع في جدة إثر انحراف المركبة أثناء سيرها بسرعة عالية على الطريق العام؛ ما أدى إلى ارتطامها بحاجز ترابي، واستقرارها على سور أحد المنازل، إضافة إلى إصابة قائد المركبة بإصابة متوسطة.
وكان المشهد نفسه قد تكرر قبل أشهر قليلة في محافظة العيدابي شرقي منطقة جازان، حينما تم تداوُل صورة لمركبة تستقر فوق سطح منزل، ووقتها كشفت السلطات المختصة أن الحادث كان نتيجة انقلاب السيارة بعد انحرافها عن مسار الطريق الفرعي (قاع قصي) بالمحافظة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المركبة تدحرجت لتستقر فوق سطح منزل، يقع في أرض منخفضة عن مستوى الطريق. وقد أسفر الحادث عن إصابة طفيفة لطفل كان بالمركبة، ولم ينتج منه وقوع وفيات.
وفي عام 2018 نشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في موقع التواصل تويتر مجموعة من الصور لحادث مروري غريب من نوعه؛ إذ ظهرت سيارة مُعلَّقة فوق سور جسر بشكل غير مألوف.
وكانت السيارة قد انحرفت عن منعطف على جسر، وكادت تهوي لولا أن علقت العجلة الخلفية للمركبة بسور الجسر؛ الأمر الذي جنَّب وقوع مأساة، وسقوط السيارة لأسفل. وقد حذرت "المرور" من هذا النوع من الحوادث، مبينة أنه جاء بسبب الانشغال بغير الطريق، واستخدام الجوال أثناء القيادة.
وفي عام 2018 أيضًا تم تداوُل مقطع فيديو لحادث غريب، وقع بين سيارة بها شخصان سعوديان وجَمَل في منطقة بطن الغول في محافظة معان جنوب الأردن.
وفي الفيديو الذي صوَّره هاتف أحد الأشخاص الذين كانوا موجودين في الموقع ظهر الجمل عالقًا داخل السيارة بطريقة غريبة من قوة الاصطدام، وذلك على الرغم من حجم السيارة الصغير مقارنة بحجم الجمل. وحينها كشفت السلطات الأردنية أن المواطنَين السعوديَّين نجوا من هذا الحادث الغريب بأعجوبة.
شهد شارع هارون الرشيد (مخرج 18 بالرياض) حادثًا غريبًا في عام 2016، حينما انقلبت سيارة من نوع "GMC" بعد سقوطها في حفرة لإحدى الخدمات وسط طريق؛ ما أثار جدلاً كبيرًا.
وفي العام الماضي استحوذ حادث وفاة شاب على اهتمام أبناء السعودية بعد تعرُّضه لحادث سير أثناء قيادته سيارته على طريق جدة – مكة، ووقتها ظهر في مقطع الفيديو وهو يخرج من سيارته بعد انقلابها على الطريق طائرًا جوًّا، ثم ارتطم بالأرض.
ووقع الحادث أمام الكلية التقنية على طريق جدة – مكة، ونتج منه وفاة قائد السيارة بعد أن انحرفت به المركبة، وارتطمت بالرصيف؛ ما أدى إلى انقلابها.
وقبل سنوات وقع حادث مروري غريب داخل مواقف مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ إذ اقتحمت سيارة مدخل الصالات المخصص للمشاة في منطقة المواقف، وارتطمت بالقواطع المؤدي للمسارات المخصصة لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وبسيارة أخرى متوقفة.
ووقع الحادث في الدور الأرضي لمواقف الصالة الداخلية رقم 3، وذلك بعد أن علقت دواسة البنزين لدى قائد السيارة من طراز كامري؛ وفَقَد السيطرة عليها؛ واصطدم بحواجز مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة وإحدى السيارات، دون تسجيل أية وفيات أو إصابات.
وفي عام 2021 وثَّق الرياضي السعودي مهدي السن بنفسه لحظة انقلاب سيارته 14 مرة، وقد تمسَّك بسقف السيارة، وكان يربط أحزمة الأمان. وظهر الشاب أثناء تجربته السيارة في "التفحيط" قبل مشاركة دولية إلا أن دواسة البنزين علقت؛ ما تسبب في تعرُّضه لكدمات في جسمه، ولم يتعرض لأذى كبير.
ونشر حساب طرق الرياض المختص بأخبار السيارات وأخبار الرياض على حسابه في تويتر مقاطع الفيديو المثيرة تحت عنوان "انقلبت مركبته 14 مرة.. حادث مروع لشاب في نفود الزلفي خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية". وبحمد الله لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة بسبب أنظمة السلامة الموجودة في المركبة.