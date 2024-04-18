"بيوتوبيا" تستحدث جراحة التجميل مع أقسامها الأخرى "الأسنان والجلدية"

وأشار إلى أن هناك منافسة وتحديًا مع كثرة العيادات والمراكز وانتشارها، إلا أننا في المركز "بيوتوبيا" نتميز بكادر احترافي وفريد، وهذا يأتي لتلبية الرغبات والطلبات، فالعيادات جمعت بين جمال المكان وتنسيقه والديكور والخصوصية والراحة التي تجعل المراجعين سعداء بزيارتهم، وكذلك الكادر الطبي المبدع من الشباب المتميز في مجال طب التجميل والأسنان وكل ما يتعلق بها من خدمات.