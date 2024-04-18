"بيوتوبيا" تستحدث جراحة التجميل مع أقسامها الأخرى "الأسنان والجلدية"
استحدثت عياداتُ ومركز "بيوتوبيا" لطب التجميل والأسنان والليزر في حي الملك سلمان على طريق الملك عبدالله، قسمَ جراحة التجميل لتنضمّ لباكورة عياداتها المختلفة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة رغد الطبية المتحدة المالكة لمراكز "بيوتوبيا" للتجميل الدكتور عبدالله الشولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقرّ المركز، بحضور ممثلي وسائل الإعلام بالعاصمة الرياض: إن افتتاح المركز كان في العام 2021م، وبدأ في الأقسام بشكل تدريجي حتى تم اكتمال المركز وتم استقطاب كفاءات مؤهلة في مختلف العيادات.
وأضاف: الآن يعمل قسم الأسنان بأربع عيادات تضمّ: الدكتور أحمد نصر الدين، والدكتور وائل القدرة، والدكتورة رشا الطيان، والدكتورة ميادة عبداللطيف، وهم أطباء مختصّون في تقويم الأسنان وعلاجات العصب والخلع والحشوات وجراحة اللثة والتركيبات والزراعة.
وحديثًا تمّ تدشين قسم جراحة التجميل بتواجد الدكتور محمد النحاس، ونستعدّ كذلك لاستقطاب عدد من جراحي تجميل خلال هذا العام الحالي 2024م.
وأردف: تضمّ عياداتنا أيضًا: الدكتورة داليا عبدالمنعم أخصائية النساء والولادة والتجميل، وفي قسم الجلدية الدكتور وسيم توفيق، والدكتورة نورة الموسى، وكذلك تمّ استحداث عيادات الليزر وخدمات الجلدية للجنسين.
وكشف "الشولي" أن المركز يقع على مساحة 1600 متر بطابقين، ويضمّ 15 عيادة، ويعمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً.
وأشار إلى أن هناك منافسة وتحديًا مع كثرة العيادات والمراكز وانتشارها، إلا أننا في المركز "بيوتوبيا" نتميز بكادر احترافي وفريد، وهذا يأتي لتلبية الرغبات والطلبات، فالعيادات جمعت بين جمال المكان وتنسيقه والديكور والخصوصية والراحة التي تجعل المراجعين سعداء بزيارتهم، وكذلك الكادر الطبي المبدع من الشباب المتميز في مجال طب التجميل والأسنان وكل ما يتعلق بها من خدمات.
كما أننا كذلك حريصون على أن نكون بالقرب من أهم وأكبر الجامعات والمجمعات السكنية والأسواق والطرق الرئيسية، ولفت إلى أن الأهم من هذا كله هو نخبة وبراعة الأطباء في مجال التجميل، والذين يشكلون كوكبة تعتبر من أفضل الأطباء في العاصمة الرياض.
وقال "الشولي": حرصنا على توفير أحدث وأهم الأجهزة والتقنيات العالمية في مجال التجميل، وكذلك الجلدية والليزر، حتى أصبحت العيادات من أهم خيارات الراغبين بأي إجراء تجميلي وجلدي.
وتعتبر عياداتنا من العيادات التي تقدّم أفضل وأرقى خدمات طب الجلد والتجميل والأسنان، وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يتفق مع احتياج ورغبات المراجعين، في جوّ خاص ومريح، إضافة إلى تقديم استشارة صادقة لمساعدة مراجعيهم على اتخاذ قراراتهم في إجراءاتهم التجميلية.