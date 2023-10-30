بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة "مسار 3500" لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر

وتهدف هذه الحملة إلى التعريف بالخدمات التي يقدمها البنك في هذا المجال إلى شريحة أكبر من الأسر المنتجة وأصحاب العمل الحر من أجل الاستفادة منها في تطوير أعمالهم إدارياً وتسويقياً ولوجستياً عبر معالجة التحديات التي يواجهونها في إدارة أعمالهم على يد متخصصين عالميين، وربطهم مع أفضل الموردين في العديد من المسارات المتنوعة، مما يوفر لهم بيئة إيجابية للتوسع في مشاريعهم، وإنفاذهم إلى سوق العمل للمساهمة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي الوطني، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.