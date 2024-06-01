أمانة العاصمة المقدسة تزيل التعديات على أراضٍ حكومية بحي المسفلة

وقال أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد الداود: "ماضون بإذن الله بتعاون السكان ودعمهم على إزالة جميع التعديات في مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لها، ونأمل من الجميع الإبلاغ عن أي شبهة تعدٍ على الأملاك الحكومية من أراضٍ ومبانٍ وطرق باستخدام منصة بلدي أو مركز الاتصال 940".