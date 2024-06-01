أمانة العاصمة المقدسة تزيل التعديات على أراضٍ حكومية بحي المسفلة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، تعديات ضمن نطاقها الإشرافي شملت تسوير أرض حكومية، وإنشاء أسوار وخزانات بطول 70 مترًا وارتفاع 3 أمتار.
وقال أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد الداود: "ماضون بإذن الله بتعاون السكان ودعمهم على إزالة جميع التعديات في مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لها، ونأمل من الجميع الإبلاغ عن أي شبهة تعدٍ على الأملاك الحكومية من أراضٍ ومبانٍ وطرق باستخدام منصة بلدي أو مركز الاتصال 940".
وتأتي أعمال الإزالة ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة المستمرة في حماية الأراضي والممتلكات والقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بجميع أشكالها في جميع الأحياء.