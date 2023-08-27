ولي العهد يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية.. ويؤكد: يوسع فرص توليد الوظائف ويرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية (59) مركزًا بإجمالي مساحة تتجاوز (100) مليون متر مربع، تتضمن (12) مركزًا لوجستيًا لمنطقة الرياض، و(12) مركزًا لوجستيًا لمنطقة مكة المكرمة، و(17) مركزًا لوجستيًا للمنطقة الشرقية، و(18) مركزًا لوجستيًا في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حاليًا في (21) مركزًا على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصًا بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من (1500) شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.