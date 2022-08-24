العدل: بوابة "ناجز" تتوسّع بإتاحة 140 خدمة إلكترونية

وكشفت الوزارة أن بوابة ناجز سجّلت منذ بداية عام 2022، أكثر من 36 مليون عملية دخول للاستفادة من مختلف الخدمات العدلية، التي شملت: القضاء، التنفيذ، التوثيق، الوكالات والإقرارات، والتراخيص وغيرها من الخدمات المتنوعة عن بعد، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية، واستفاد منها نحو 7.3 مليون مستفيد، حصلوا على خدماتهم بسهولة ويُسر بخطوات ميسرة من أماكنهم، مبينة أن معدل المستفيدين من بوابة ناجز يبلغ نحو 180 ألف مستفيد يوميًا.