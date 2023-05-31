عدد سكان الرياض ونسبة الإناث وتركيبة الأسر السعودية.. تفاصيل تعداد السعودية 2022

من جهته، بيّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن الهيئة سعت إلى مواكبة التحولات الشاملة التي شهدتها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، فمنذ انطلاقها ارتفعت جودة ودقة البيانات بشكل كبير، ومستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، وتطورت البنية التحتية الرقمية في المملكة؛ مما مكّن الهيئة من اتباع أفضل المنهجيات العالمية والاستفادة من أحدث التقنيات في تنفيذ تعداد السعودية 2022 مثل الأقمار الصناعية وتقنية العد الذاتي؛ حيث جرى اتباع الأساليب الحديثة لإصدار البيانات الإحصائية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والتكامل والدمج بين بيانات السجلات الإدارية، وبيانات التعداد الإحصائية؛ للخروج ببيانات دقيقة وموثوقة، ومن خلال استخدام هذه الأساليب الحديثة، أصبح تعداد السعودية 2022 الأكثر شمولية والأعلى دقةً في تاريخ المملكة؛ حيث تجاوزت دقة النتائج 95%، وأصبحت المنهجية التي اتُّبِعت في تنفيذ تعداد السعودية 2022 من أفضل الممارسات العالمية؛ وذلك بشهادة عدد كبير من الخبراء الدوليين.