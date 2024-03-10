تدشين برنامجيْ خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بجمهورية بلغاريا
دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك أمس- برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بجمهورية بلغاريا في شهر رمضان المبارك 1445هـ؛ وذلك بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة البلغارية "صوفيا"، بحضور مفتي عام بلغاريا مصطفى حاجي، والقائم بالأعمال بالسفارة الدكتور نايف بن عصاي، والملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك عامر العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية في بلغاريا وأعضاء السلك الدبلوماسي والمسؤولين.
وبلغت هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور (3) أطنان، وعدد المستفيدين من البرنامج أكثر من (80) ألف مستفيد، سيتم توزيعها على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية في جمهورية بلغاريا.
وأكد الدكتور نايف بن عصاي أن الهدية تُعَد جسرًا أساسيًّا من جسور العطاء الإنساني في المواسم الفضيلة؛ مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية، في خدمة هذه البرامج وإنجاحها وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
من جانبه ثمّن مفتي عام بلغاريا مصطفى حاجي، جهود ودعم حكومة المملكة في مساعدة المسلمين؛ مشيرًا إلى أن الهدية تؤكد اهتمامها الكبير بخدمة الإسلام والمسلمين في العالم؛ سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا.