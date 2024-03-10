تدشين برنامجيْ خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بجمهورية بلغاريا

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك أمس- برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بجمهورية بلغاريا في شهر رمضان المبارك 1445هـ؛ وذلك بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة البلغارية "صوفيا"، بحضور مفتي عام بلغاريا مصطفى حاجي، والقائم بالأعمال بالسفارة الدكتور نايف بن عصاي، والملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك عامر العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية في بلغاريا وأعضاء السلك الدبلوماسي والمسؤولين.