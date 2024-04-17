"الأرصاد" يُنبّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.