"الأرصاد" يُنبّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة والشمالية والجوف وتبوك وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 15 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 15 من مساء الخميس.
كذلك تشهد منطقة تبوك عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ15 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الخميس.