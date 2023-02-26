تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي: بدء العمل بمركز الشرقية للرعاية العاجلة بينبع

أعلن تجمُّع المدينة المنورة الصحي بدء العمل بمركز الشرقية للرعاية العاجلة بمحافظة ينبع على مدار الـ 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، لدعم جهود توفير خدمات طبية أسرع للحالات المتوسطة والخفيفة.
ويقدم المركز خدمات طبية متكاملة تشمل الفرز البصري والاستقبال، وعيادات طبية، وعيادة ضماد، وصيدلية ومختبر وأشعة، كما تم تجهيز المركز بجميع الأدوات الطبية وغير الطبية اللازمة والكوادر المؤهلة.
وتهدف الخدمة على مدار الساعة إلى تسهيل الحصول على الخدمات الطبية والرفع من جودتها وتخفيف الضغط عن طوارئ المستشفيات، وتقليص قوائم الانتظار فيها لتتمكن من تقديم الرعاية اللازمة للحالات الحرجة، وحالات إنقاذ الحياة وحوادث السير وغيرها، بوقت أسرع وبجودة عالية، لينضم بذلك مركز الشرقية إلى مركز السميري للرعاية العاجلة بالمحافظة الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.