تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي: بدء العمل بمركز الشرقية للرعاية العاجلة بينبع

وتهدف الخدمة على مدار الساعة إلى تسهيل الحصول على الخدمات الطبية والرفع من جودتها وتخفيف الضغط عن طوارئ المستشفيات، وتقليص قوائم الانتظار فيها لتتمكن من تقديم الرعاية اللازمة للحالات الحرجة، وحالات إنقاذ الحياة وحوادث السير وغيرها، بوقت أسرع وبجودة عالية، لينضم بذلك مركز الشرقية إلى مركز السميري للرعاية العاجلة بالمحافظة الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.