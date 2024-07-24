بعد زيارتهم لمعرض "كفى" بجدة.. 100 شاب وشابة يقررون الإقلاع عن التدخين

أعلن 100 شاب وشابة عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، وذلك خلال زيارتهم معرض جمعية كفى بجدة، والذي أقيم خلال يومين بحديقة الأغصان بالصفا وممشى الفيحاء بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، وذلك تزامنًا مع حملة "خلك واعي" في موسمها الثاني التي تهدف لتوعية المجتمع بأخطار السموم وفي مقدمتها المخدرات.