بعد زيارتهم لمعرض "كفى" بجدة.. 100 شاب وشابة يقررون الإقلاع عن التدخين

أعلن 100 شاب وشابة عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، وذلك خلال زيارتهم معرض جمعية كفى بجدة، والذي أقيم خلال يومين بحديقة الأغصان بالصفا وممشى الفيحاء بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، وذلك تزامنًا مع حملة "خلك واعي" في موسمها الثاني التي تهدف لتوعية المجتمع بأخطار السموم وفي مقدمتها المخدرات.
وفي التفاصيل قال مدير جمعية كفى بجدة الدكتور سلطان السلمي: إن برنامج "خلك واعي" والذي شارك فيه متطوعون؛ استفاد منه أكثر من 700 شخص من كلا الجنسين إثر زيارتهم معرض الجمعية بالحديقة والممشى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات؛ حيث تعرّفوا على الأضرار المباشرة وغير المباشرة للمخدرات على الفرد وأسرته ومحيطه.
وبيّن "السلمي" أن معرض الجمعية شمل ركنًا توعويًّا، وعيادة متنقّلة، وركن الاستشارات النفسية والاجتماعية، وركنًا خاصًّا بالقسم النسائي لخصوصية المرأة، فيما قدم شكره لأمانة جدة على دورها في نجاح البرنامج وتذليل كافة الصعوبات لإيصال رسالة الجمعية لأفراد المجتمع.