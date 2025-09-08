التعليم تحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية .. زيادة معدل القراءة والكتابة بنسبة 97.93 %

وبهذه المناسبة، التي تحمل هذا العام شعار: "تعزيز محو الأمية في العصر الرقمي"، أطلقت الوزارة - ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر - مجموعة من البرامج التعليمية والمهنية والمهارية والتوعوية، إلى جانب فعاليات متنوعة في مدارس التعليم المستمر بمراحلها الثلاث، كما عززت شراكاتها مع القطاع غير الربحي في هذا المجال.