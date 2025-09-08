التعليم تحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية .. زيادة معدل القراءة والكتابة بنسبة 97.93 %

تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي لمحو الأمية، الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الثامن من سبتمبر كل عام؛ تعزيزًا للجهود العالمية للقضاء على الأمية بأشكالها كافة، وترسيخًا لمفهوم التعلّم مدى الحياة، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبهذه المناسبة، التي تحمل هذا العام شعار: "تعزيز محو الأمية في العصر الرقمي"، أطلقت الوزارة - ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر - مجموعة من البرامج التعليمية والمهنية والمهارية والتوعوية، إلى جانب فعاليات متنوعة في مدارس التعليم المستمر بمراحلها الثلاث، كما عززت شراكاتها مع القطاع غير الربحي في هذا المجال.
وحققت الوزارة خلال العام الجاري إنجازات بارزة في التعليم المستمر ومحو الأمية، منها انضمام خمس مدن سعودية للشبكة العالمية لمدن التعلّم، وإتاحة فرص التعلّم مدى الحياة لأكثر من 54,202 طالب وطالبة عبر 1,738 مدرسة للتعليم المستمر في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، فضلًا عن 105 مراكز للحي المتعلّم استفاد منها 20,295 مستفيدًا ومستفيدة من خلال 652 برنامجًا تدريبيًا.
كما نظمت الوزارة 4 حملات صيفية خلال عام 2025 شملت برامج تعليمية وتوعوية وتثقيفية، استفاد منها 2,165 دارسًا ودارسة في المناطق النائية عبر 75 مركزًا. وأسهمت هذه الجهود في رفع معدل القراءة والكتابة لدى الكبار إلى 97.93% وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، في إطار التزام الوزارة بتعزيز التعليم المستمر والتعلّم مدى الحياة.