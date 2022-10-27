"السعودية للقهوة" تقدم بـ"مستقبل الاستثمار"حلولًا تنموية مبتكرة لصناعة البن

وتستهدف "السعودية للقهوة" تطوير القطاع، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة الخاصة بزراعة، وحصاد، وتحميص، وتوزيع، وإنتاج، وتسويق القهوة، مع التركيز بشكل خاص على أنظمة تصنيع البُنّ في مراحل إنتاجه المختلفة، ومعالجته، ومراحل تعبئته الأولية والثانوية، وصولًا إلى تعبئة المنتج النهائي، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، حيث تسعى الشركة إلى تمكين قطاع القهوة في المملكة والارتقاء به إلى مصاف العالمية خلال السنوات القليلة القادمة.