لمريض ثمانيني.. "سعود الطبية" تزرع جهازين لاسلكيين في حجرات القلب الأذين والبطين في آن واحد

سجلت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول إنجازًا طبيًا يتمثل بزراعة أصغر جهازين لاسلكيين في حجرات القلب الأذين والبطين في آن واحد، وهو من التقنيات الحديثة في مجال زراعة مقومات نظم القلب في المملكة والعالم، حيث تمت زراعة الجهاز من فريق مختص في كهربائية القلب.
وأوضحت المدينة أن الزراعة أُجريت لمريض ثمانيني كان يعاني إحصار القلب وخللًا في نظم القلب، مشيرةً إلى أن الخدمة تقوم بتنظيم ضربات القلب دون الحاجة إلى استخدام أسلاك داخلية أو مولد خارجي، وأن المريض يتمتع بحالة صحية جيدة.
يُذكر أن مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية يضم كفاءات وطنية مميزة وعالية المستوى، وفي تخصصات مختلفة، وقد أنجز سابقًا عمليات مميزة هي الأولى نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.