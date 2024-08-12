لمريض ثمانيني.. "سعود الطبية" تزرع جهازين لاسلكيين في حجرات القلب الأذين والبطين في آن واحد

‏‎سجلت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول إنجازًا طبيًا يتمثل بزراعة أصغر جهازين لاسلكيين في حجرات القلب الأذين والبطين في آن واحد، وهو من التقنيات الحديثة في مجال زراعة مقومات نظم القلب في المملكة والعالم، حيث تمت زراعة الجهاز من فريق مختص في كهربائية القلب.