انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة محمية السلاحف في البحر الأحمر

وأضاف "العايد" أن مبادرة محمية السلاحف التي تقوم بها شركة أسمنت ينبع بالتعاون مع مؤسسة باء غير الربحية هي تتويج وحوكمة للفترة التي امتدت لأكثر من ۳۰ سنة قدمت فيها الشركة الدعم المستمر للجهات الرسمية القائمة على دراسة ومتابعة تحركات السلاحف والثروة السمكية والبحرية بمنطقة المصنع ويهدف تنظيف المواقع المستهدفة إلى إعادة تأهيل الشواطئ المهمة لتعشيش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض؛ وذلك لإنجاح مواسم التعشيش ضمن برنامج المحافظة على السلاحف البحرية وسلامة النظم البيئية البحرية.