وليد فتيحي يلقي محاضرة بملتقى الصحة العالمي عن مستقبل الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

وأشار د. وليد فتيحي في محاضرته إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية والمحتملة في مجال الرعاية الصحية، بدءاً من التشخيص وحتى إدارة المرضى وما بعده، والتعرف على نقاط قوة الذكاء الاصطناعي وفهم مجالات تفوقه، بما في ذلك تحليل البيانات، والتنبؤ بمسارات المريض، وبرمجة المهام الروتينية.