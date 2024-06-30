خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك المغرب في وفاة والدته

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة -رحمها الله- وإننا إذ نبعث لكم ولشعب المملكة المغربية الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".